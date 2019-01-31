Названы самые редкие имена в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В управлении ЗАГС назвали самые редкие и необычные имена, которые московские родители дали новорожденным детям в 2018 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

К примеру, в столице живет одна девочка с двойным именем Адель-Иллария. Подрастают также две девочки с "космическими" именами – Виктория Луна и Леонида. Одну маленькую жительницу столицы назвали Ия в память о христианской святой. Также редкими в столице считаются имена Александра Джейн, Капитолина, Радомира, Линда, Августина и Доминика.

Среди мужских имен самыми необычными оказались Филл, Устин, Мартин, Пахом и Марсель. Двух мальчиков назвали Пересвет и Добрыня. Первое имя носил воин-монах, победивший великана в поединке перед началом Куликовской битвы. А вот второго по популярности после Ильи Муромца героя русских былин и сказок звали Добрыня Никитич. Еще одного новорожденного назвали в столице редким древнеславянским именем Данислав.

Если говорить о самых популярных именах, то среди девочек впервые за пять лет этот рейтинг возглавило имя Мария. Имя София, долгое время державшееся в лидерах, оказалось на второй позиции. Третье место традиционно занимает имя Анна.

Зато список самых популярных мужских имен остался практически без изменений. Возглавляет рейтинг Александр. Второе и третье места, как и раньше, занимают Михаил и Максим.