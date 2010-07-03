Американцы стали чаще называть детей именами персонажей "Игры престолов"

Фото: kinopoisk.ru/кадр из 7 сезона "Игры престолов", серия 6 "The Dragon and the Wolf", режиссер Джереми Подесва

Американцы стали чаще называть своих новорожденных детей именами персонажей сериала "Игра престолов", сообщает сайт "Комсомольской правды". Особой популярностью пользуются имена Арья и Кхалиси.

По данным Службы соцобеспечения США, в 2018 году в честь Арьи Старк были названы 2 тысячи 545 девочек. Это имя занимает 119 место по популярности среди жителей Штатов.

Имя Кхалиси в честь одной из главных героинь Дейенерис Таргариен занимает 549 строчку. В прошлом году такое имя дали 560 девочкам.

Накануне телеканал HBO представил пятый эпизод финального сезона "Игры престолов". Серия, снятая режиссером Мигелем Сапочником, стала доступной в России в ночь на 13 мая. Актриса Эмилия Кларк, исполнившая роль Матери драконов, призналась в эфире шоу Джимми Киммела, что финальные серии "Игры престолов" будут "полным безумием".

Кроме того, HBO опубликовал тизер заключительного, шестого эпизода сериала. В тизере появляются руины Королевской Гавани и войска Дейнерис Таргариен, которые готовы начать решающую битву.

Ранее сообщалось, что актриса Белла Рэмси, известная по роли Лианны Мормонт, не видела ни одного сезона "Игры престолов" из-за запрета родителей. 15-летняя звезда киносаги хочет посмотреть все сезоны, когда ей исполнится 18 лет.