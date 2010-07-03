Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:03

Родители 15-летней звезды "Игры престолов" запретили ей смотреть сериал

общество культура

15:03

Поделиться в социальных сетях:

Фото: imdb.com

Актриса Белла Рэмси, известная по роли Лианны Мормонт в сериале "Игра престолов", не смотрела ни одного сезона проекта из-за запрета родителей, пишет Daily Star.

Сейчас звезде популярного сериала 15 лет. Посмотреть эпизоды полностью девушка хочет, когда ей исполнится 18.

Пока Белла видела лишь некоторые серии, где были жестокие, по мнению ее родителей, сцены. В такие моменты мама и папа загораживали ей обзор.

"В прошлое воскресенье мне дали увидеть момент, где мою героиню убивают. И еще я немного посмотрела седьмой сезон", – добавила Рэмси.

Актрису спросили, кто из оставшихся в живых персонажей, на ее взгляд, должен сесть на Железный трон. Белла назвала достойной претенденткой Арью Старк, которую играет Мэйси Уильямс.

Телесериал "Игра престолов" основан на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года. Сюжет разворачивается в вымышленном мире, который напоминает средневековую Европу. В сериале одновременно действует множество персонажей и развивается несколько сюжетных линий.

Читайте также

общество культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика