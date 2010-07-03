Родители 15-летней звезды "Игры престолов" запретили ей смотреть сериал

Фото: imdb.com

Актриса Белла Рэмси, известная по роли Лианны Мормонт в сериале "Игра престолов", не смотрела ни одного сезона проекта из-за запрета родителей, пишет Daily Star.

Сейчас звезде популярного сериала 15 лет. Посмотреть эпизоды полностью девушка хочет, когда ей исполнится 18.

Пока Белла видела лишь некоторые серии, где были жестокие, по мнению ее родителей, сцены. В такие моменты мама и папа загораживали ей обзор.

"В прошлое воскресенье мне дали увидеть момент, где мою героиню убивают. И еще я немного посмотрела седьмой сезон", – добавила Рэмси.

Актрису спросили, кто из оставшихся в живых персонажей, на ее взгляд, должен сесть на Железный трон. Белла назвала достойной претенденткой Арью Старк, которую играет Мэйси Уильямс.

Телесериал "Игра престолов" основан на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года. Сюжет разворачивается в вымышленном мире, который напоминает средневековую Европу. В сериале одновременно действует множество персонажей и развивается несколько сюжетных линий.

