Звезда "Игры престолов" тайно вышла замуж в Лас-Вегасе

Британская актриса Софи Тернер, которая исполнела роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", тайно вышла замуж в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Daily Mirror.
Отмечается, что торжество произошло после музыкальной премии Billboard Music Awards. Секретная церемония попала на видео, на нем молодожены обменялись клятвами и пообещали любить друг друга до конца своих дней.
Супругом артистки стал американский певец, музыкант и актер Джо Джонас.
Ранее сообщалось, что финал "Игры престолов" покажут на "РЖД-Арене в Черкизове. Серию покажут в день мировой премьеры – 20 мая. Посетить арену можно, зарегистрировавшись на сайте Amediateka.
Стадион "РЖД-Арена", на котором проводит домашние матчи столичный "Локомотив", вмещает до 27 тысяч зрителей.
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