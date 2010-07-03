Звезда "Игры престолов" тайно вышла замуж в Лас-Вегасе

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Британская актриса Софи Тернер, которая исполнела роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", тайно вышла замуж в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Daily Mirror.

Отмечается, что торжество произошло после музыкальной премии Billboard Music Awards. Секретная церемония попала на видео, на нем молодожены обменялись клятвами и пообещали любить друг друга до конца своих дней.

Супругом артистки стал американский певец, музыкант и актер Джо Джонас.

Ранее сообщалось, что финал "Игры престолов" покажут на "РЖД-Арене в Черкизове. Серию покажут в день мировой премьеры – 20 мая. Посетить арену можно, зарегистрировавшись на сайте Amediateka.

Стадион "РЖД-Арена", на котором проводит домашние матчи столичный "Локомотив", вмещает до 27 тысяч зрителей.