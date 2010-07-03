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18:19

Режиссер "Игры престолов" прочтет лекцию о кино в Москве

культура кино фестивали

18:19

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Фото: wikipedia.org

Один из режиссеров знаменитого сериала "Игра престолов" Алик Сахаров прочтет в Москве лекцию о кино. Он выступит на фестивале Telling Stories, который пройдет 17 и 18 мая в Цифровом деловом пространстве.

Организатором Telling Stories стал факультет коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ. Гостям фестиваля пообещали насыщенную программу, в которой примут участие семь зарубежных спикеров. Для посетителей также подготовили мастер-классы, кинопоказы, лекции и 19 дискуссий, рассказали в оргкомитете Агентству "Москва".

Основными направлениями фестиваля будут кино, медиа, коммуникации, дизайн и искусство. В качестве хедлайнера направления "Кино" пригласили Алика Сахарова. Американский режиссер и оператор работал над такими сериалами, как "Клан Сопрано", "Карточный домик" и "Игра престолов". По словам организаторов, партнер направления – "Москино" – подготовил выступления профессионалов киноиндустрии и показ фильмов о моде и дизайне, включая картины "Кусама: Бесконечные миры", "МакКуин", "100 лет дизайна".

Кроме того, журналист-пранкер Уба Батлер расскажет о современных трендах в медиа. Спикером направления "Коммуникации" станет независимая журналистка Намгей Зам, а направления "Дизайн" – французский художник-плакатист Мишель Буве.

Ранее стало известно, что 20 мая на "РЖД-Арене" покажут финальный эпизод "Игры престолов". Стадион вмещает до 27 тысяч зрителей. Отмечается, что посетить арену можно, зарегистрировавшись на сайте Amediateka.

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