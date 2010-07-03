Вышел трейлер третьей серии финала "Игры престолов"

В Сети появился трейлер третьего эпизода финального сезона "Игры престолов". Видеоролик был опубликован на YouTube-канале знаменитого сериала.

Как следует из трейлера, в очередном эпизоде телесаги к Винтерфеллу подойдет армия мертвецов во главе с Королем Ночи. В последние секунды ролика Бриенна Тарт кричит: "Стоим до конца!"

Видео: YouTube/GameofThrones

Ранее сообщалось, что вторая серия финала "Игры престолов" попала в Сеть до официального выхода на экраны. Это случилось из-за утечки на видеохостинге Amazon Prime. Серию в низком качестве показали на пиратских ресурсах и Telegram-каналах.

Показ восьмого сезона "Игры престолов", созданной по мотивам романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени", стартовал 14 апреля. В США сразу после премьеры первую серию посмотрели 17,4 миллиона зрителей, что стало рекордом.

В финальном сезоне "Игры престолов" – шесть эпизодов. Последний выйдет на экраны 19 мая.