Первая серия финала "Игры престолов" поставила несколько рекордов

Первая серия финального сезона "Игры престолов" поставила сразу несколько рекордов. Только в США премьеру посмотрели 17,4 миллиона зрителей, сообщает агентство Reuters. По данным телеканала HBO, это рекордный показатель для сериалов о Средневековье в жанре фэнтези.
Воскресная премьера также стала самой упоминаемой в соцсетях за всю историю шоу. За выходные пользователи Twitter упомянули об этом событии более чем в пяти миллионах постов.
Согласно информации исследовательской службы Nielsen, в 2017 году за день финал предыдущего сезона "Игры престолов" посмотрели 16,5 миллиона человек.
Показ финального, восьмого, сезона "Игры престолов" стартовал в воскресенье, 14 апреля. На следующий день в Сети появился трейлер второй серии. Заключительный сезон популярного сериала включает шесть эпизодов. Ожидается, что последний из них выйдет на экраны 19 мая.
Сериал "Игра престолов" был создан по мотивам романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Первый сезон вышел в 2011 году. По словам экспертов, киносага вошла в число наиболее дорогостоящих в истории американского телевидения. Кроме того, она удостоилась 38 премий "Эмми".
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