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13:46

Вышел трейлер второй серии финала "Игры престолов"

культура кино

13:46

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Фото: youtube.com

Американский телеканал HBO выпустил трейлер ко второму эпизоду финального сезона "Игры престолов". Премьера первой серии состоялась в воскресенье, 14 апреля.

Судя по опубликованным кадрам, во второй серии армия мертвецов подойдет к стенам Винтерфелла и начнется битва. Кроме того, в этом эпизоде зрители увидят, к чему приведет конфликт между Дейенерис и Сансой, а также между Браном и Джейме. Премьера второго эпизода на сервисах HBO и "Амедиатека" запланирована на 04:00 22 апреля.

Видео: YouTube/GameofThrones

Накануне стартовал показ финального сезона "Игры престолов". Он включает шесть эпизодов, которые будут выходить по воскресеньям. Ожидается, что заключительную серию покажут 19 мая.

Соцсеть "ВКонтакте" и сервис "Амедиатека" пообещали защитить поклонников сериала от спойлеров. Публикации с подробностями сюжета новых серий отметят специальным предупреждением.

Летом прошлого года HBO заявил о желании снять приквел "Игры престолов". Новый сериал рассказывает о событиях, происходивших за несколько тысяч лет до основного сюжета сериала.

"Игра престолов" снимается по романам Джорджа Мартина серии "Песнь льда и пламени" с 2011 года. За это время он удостоился 38 премий "Эмми".

культура кино

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