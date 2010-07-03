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14:54

Вторая серия финала "Игры престолов" утекла в Сеть

культура технологии происшествия

14:54

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Фото: кадр из телесериала "Игра престолов"

Второй эпизод финального сезона "Игры престолов" появился в Сети до его официального выхода на экраны. Об этом сообщает "Вечерняя Москва". По информации издания, утечка произошла из-за сбоя в работе видеосервиса Amazon Prime.

В Германии пользователи, оплатившие просмотр последнего сезона на Amazon Prime, так и не смогли увидеть второй эпизод. Затем стало известно, что новая серия в низком качестве доступна на пиратских ресурсах и Telegram-каналах.

Когда об ошибке уведомили Amazon Prime, видеосервис удалил популярный сериал из доступа.

Показ финального, восьмого сезона "Игры престолов" стартовал 14 апреля. Первая серия поставила сразу несколько рекордов. Только в США премьеру посмотрели 17,4 миллиона зрителей.

Сериал "Игра престолов" был создан по мотивам романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Первый сезон вышел в 2011 году. По словам экспертов, киносага вошла в число наиболее дорогостоящих в истории американского телевидения. Заключительный сезон популярного сериала включает шесть эпизодов. Ожидается, что последний из них выйдет на экраны 19 мая.

культура технологии происшествия

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