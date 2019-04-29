Антропологи нашли элементы русского фольклора в "Игре престолов"

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Один из главных героев саги "Игра престолов" Джон Сноу во многом "списан" с Иванушки-дурачка. Такое заявление сделала доцент кафедры культурной антропологии и этнической социологии Санкт-Петербургского государственного университета Дарья Васильева.

Она отметила, что хотя бы даже само имя героя имеет общую семантику с Иваном. В кельтско-германских языках такой персонаж часто зовется Джоном.

"Герой саги "Игра престолов", как и во многих сказках, проходит важные этапы: уход из дома, испытания, формирование фигуры лидера. Учитывая все это, можно построить твердые предположения о том, кто взойдет на Железный трон в финале цикла", – заявила Васильева в интервью "Российской газете".

Известно также, что писатель Джордж Мартин, автор "Песни льда и пламени", вдохновлялся сказочными мотивами и фольклором разных культур. Поэтому не исключено, что при создании персонажа Джона Сноу он обращался к русским народным сказкам.

Сериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Сейчас транслируется заключительный, восьмой сезон сериала.