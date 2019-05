Стивен Кинг дал прогноз на финал "Игры престолов"

Стивен Кинг предположил, кто в итоге может занять Железный трон в последнем сезоне "Игры престолов". Об этом он написал на своей Twitter-странице.

По мнению писателя, сериал закончится гибелью Серсеи Ланнистер, Дейенерис Тарганиен и Джона Сноу, и Железный трон займет "некий маленький человечек с большим сердцем". Под этой фразой автор несомненно подразумевает Тириона.

Комментируя предположения пользователей о том, что Железный трон могла бы занять Санса Старк, Кинг отметил, что девушка слишком холодна для того, чтобы править Вестеросом.

Suppose--just suppose, now--that Jon and Dani BOTH died (along with Cersei, of course). Suppose--just suppose--that a certain little man with a big heart ended up sitting on the Iron Throne?