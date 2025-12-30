Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 21:06

Общество

МВД проработает инициативы по правилам работы мигрантов

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

МВД России прорабатывает инициативы по проведению эксперимента по апробации правил и условий работы мигрантов в порядке организованного набора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным министерства, указанный эксперимент планируется провести в период с 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года. Исключение составят Москва и Подмосковье.

В МВД уточнили, что уже подготовлен законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Он предусматривает наделение российского правительства определенными полномочиями.

"При проведении эксперимента предполагается применение реестровой модели предоставления работодателям, заказчикам работ (услуг) прав на привлечение и использование иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, подтверждаемых наличием сведений о работодателе, заказчике работ (услуг) и иностранном гражданине соответственно в реестре работодателей и реестре иностранных работников", – говорится в сообщении.

Помимо этого, разработан проект закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ". Он будет регламентировать порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от работы в России иностранцами и лицами без гражданства в рамках эксперимента.

Ожидается, что НДФЛ будет уплачиваться в виде фиксированных авансовых платежей. При этом если мигрант или человек без гражданства работает в организации или у индивидуального предпринимателя, то налог исчисляет, удерживает и перечисляет налоговый агент, а если у физлица – то сам иностранец или лицо без гражданства, пояснили в МВД.

Более того, разработан проект "О внесении изменения в статью Бюджетного кодекса РФ". В соответствии с ним к источникам доходов бюджетов российских субъектов отнесен по нормативу 100% налог на доходы физлиц от осуществления трудовой деятельности в России иностранцами и лицами без гражданства.

Внести изменения планируется также в статьи 221 и 59 Трудового кодекса РФ. Новые положения предусмотрят возможность осуществления электронного документооборота посредством информационной системы оператора организованного набора, а также заключение с иностранцами, привлекаемыми для работы в России, срочного договора.

Как уточнили в ведомстве, соответствующие проекты федеральных законов внесли на рассмотрение кабмина. По словам правоохранителей, нововведения повысят эффективность контроля в сфере миграции, а в бюджет страны каждый год будет поступать около 22 миллиардов рублей.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице применяются современные технологии для контроля пребывания иностранцев. Он напомнил, что в Московском авиационном узле работает система биометрии. Во всех столичных аэропортах мигранты сдают биометрию, фотографии и отпечатки пальцев.

Медведев потребовал ввести биометрию на всех пунктах пропуска в РФ

Читайте также


общество

Главное

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика