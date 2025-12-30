МВД проработает инициативы по правилам работы мигрантов

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

МВД России прорабатывает инициативы по проведению эксперимента по апробации правил и условий работы мигрантов в порядке организованного набора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным министерства, указанный эксперимент планируется провести в период с 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года. Исключение составят Москва и Подмосковье.

В МВД уточнили, что уже подготовлен законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Он предусматривает наделение российского правительства определенными полномочиями.

"При проведении эксперимента предполагается применение реестровой модели предоставления работодателям, заказчикам работ (услуг) прав на привлечение и использование иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, подтверждаемых наличием сведений о работодателе, заказчике работ (услуг) и иностранном гражданине соответственно в реестре работодателей и реестре иностранных работников", – говорится в сообщении.

Помимо этого, разработан проект закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ". Он будет регламентировать порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от работы в России иностранцами и лицами без гражданства в рамках эксперимента.

Ожидается, что НДФЛ будет уплачиваться в виде фиксированных авансовых платежей. При этом если мигрант или человек без гражданства работает в организации или у индивидуального предпринимателя, то налог исчисляет, удерживает и перечисляет налоговый агент, а если у физлица – то сам иностранец или лицо без гражданства, пояснили в МВД.

Более того, разработан проект "О внесении изменения в статью Бюджетного кодекса РФ". В соответствии с ним к источникам доходов бюджетов российских субъектов отнесен по нормативу 100% налог на доходы физлиц от осуществления трудовой деятельности в России иностранцами и лицами без гражданства.

Внести изменения планируется также в статьи 221 и 59 Трудового кодекса РФ. Новые положения предусмотрят возможность осуществления электронного документооборота посредством информационной системы оператора организованного набора, а также заключение с иностранцами, привлекаемыми для работы в России, срочного договора.

Как уточнили в ведомстве, соответствующие проекты федеральных законов внесли на рассмотрение кабмина. По словам правоохранителей, нововведения повысят эффективность контроля в сфере миграции, а в бюджет страны каждый год будет поступать около 22 миллиардов рублей.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице применяются современные технологии для контроля пребывания иностранцев. Он напомнил, что в Московском авиационном узле работает система биометрии. Во всех столичных аэропортах мигранты сдают биометрию, фотографии и отпечатки пальцев.