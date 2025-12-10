Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 20:27

Происшествия

Московское УФСБ раскрыло канал, незаконно легализовавший свыше 53 тысяч мигрантов

Фото: depositphotos/Grigorenko

Силовики раскрыли канал, причастный к организации нелегальной миграции в России путем оформления фиктивных трудовых договоров для иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Москве и Московской области, передает "Интерфакс".

Участниками преступной группировки оказались 12 человек. Всего злоумышленники помогли незаконно легализоваться 53 197 иностранным гражданам.

В ходе расследования выяснилось, что одним из организаторов этого канала является уроженец Одессы 1988 года рождения. У него при обыске были найдены паспорта Болгарии и Украины, подчеркнули в УФСБ.

По итогам всех оперативно-разыскных мероприятий столичная полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконной миграции.

"Фигуранты уголовного дела задержаны, им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в управлении.

В ведомстве также уточнили, что личности всех иностранцев, получивших поддельные документы, установлены. Сейчас их ожидает выдворение из России с последующим запретом на въезд в страну.

Как ранее подчеркнул Владимир Путин, мигранты должны соблюдать законы и правила России. Глава государства отметил, что страна заинтересована в рабочей силе, однако стремится к тому, чтобы люди жили в человеческих условиях.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что мигрантам без легализованного статуса пребывания в России грозит выдворение, штраф и запрет на въезд в страну на 5 лет. Причем они должны будут уведомить о дате, месте и маршруте запланированного выезда.

Читайте также


происшествия

Главное

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика