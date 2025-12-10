Московское УФСБ раскрыло канал, незаконно легализовавший свыше 53 тысяч мигрантов

Фото: depositphotos/Grigorenko

Силовики раскрыли канал, причастный к организации нелегальной миграции в России путем оформления фиктивных трудовых договоров для иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Москве и Московской области, передает "Интерфакс".

Участниками преступной группировки оказались 12 человек. Всего злоумышленники помогли незаконно легализоваться 53 197 иностранным гражданам.

В ходе расследования выяснилось, что одним из организаторов этого канала является уроженец Одессы 1988 года рождения. У него при обыске были найдены паспорта Болгарии и Украины, подчеркнули в УФСБ.

По итогам всех оперативно-разыскных мероприятий столичная полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконной миграции.

"Фигуранты уголовного дела задержаны, им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в управлении.

В ведомстве также уточнили, что личности всех иностранцев, получивших поддельные документы, установлены. Сейчас их ожидает выдворение из России с последующим запретом на въезд в страну.

Как ранее подчеркнул Владимир Путин, мигранты должны соблюдать законы и правила России. Глава государства отметил, что страна заинтересована в рабочей силе, однако стремится к тому, чтобы люди жили в человеческих условиях.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что мигрантам без легализованного статуса пребывания в России грозит выдворение, штраф и запрет на въезд в страну на 5 лет. Причем они должны будут уведомить о дате, месте и маршруте запланированного выезда.