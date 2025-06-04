Более 200 мигрантов доставлены в отделы полиции после рейда в Петербурге

Фото: телеграм-канал "Петербургская полиция"

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции по итогам рейда по выявлению нелегальных мигрантов доставили в отделы более 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Около 30 из них будут выдворены из России за грубые нарушения миграционного законодательства, добавили в ведомстве.

"Большинство доставленных отделались штрафами и уведомлениями о необходимости устранения нарушений", – говорится в сообщении.

Правоохранители проверили стройплощадки, а также организации по оказанию услуг иностранным гражданам, в том числе Единый миграционный центр на улице Красного Текстильщика. Всего были проверены около 5 тысяч человек, правоохранители планируют продолжить рейды.

Ранее в бане в Тимирязевском районе Москвы силовики задержали 59 иностранных граждан. В результате проверки в отношении 25 мигрантов составлены административные материалы, им грозит штраф и выдворение из страны.

Кроме того, шестеро задержанных работали без заключения трудовых договоров. За это их работодателя могут привлечь к административной ответственности.