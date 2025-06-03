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03 июня, 08:42

Политика

Володин призвал Минобрнауки РФ пресекать мошенничество при тестировании мигрантов

Фото: Москва 24

Минобрнауки России должно пресекать мошенничество при тестировании мигрантов на знание русского языка в университетах. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем телеграм-канале.

Спикер ГД также призвал министерство науки и высшего образования дать оценку действиям руководства высших учебных заведений, которые были замешаны в противоправной деятельности. Володин напомнил, что теперь злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы за организацию незаконной миграции, а также уголовное наказание – за создание преступного сообщества и участие в нем.

"Специально говорю об этом, чтобы наконец-то пришло понимание: наказание за организацию незаконной миграции – суровое", – подчеркнул председатель Госдумы.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело об организации нелегальной миграции и превышении должностных полномочий. В число фигурантов вошли сотрудники Института русского языка имени Пушкина.

По версии следователей, они нелегально выдавали иностранцам сертификаты о владении языком, историей и основами законов страны. Столичный суд поместил под домашний арест бывшую сотрудницу института Марину Бальбурову.

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