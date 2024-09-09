Рособрнадзор предупредил семь вузов о недопустимости нарушений на экзамене для мигрантов

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Рособрнадзор выдал предостережения семи вузам о недопустимости нарушений требований к экзамену по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"На основании поступивших в Рособрнадзор сведений от региональных управлений МВД РФ о признаках нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации и выдаче иностранным гражданам сертификата семи образовательным организациям были объявлены предостережения", – уточняется в сообщении.

Депутаты ГД рассматривают 28 законодательных инициатив в сфере миграционной политики. Шесть законопроектов были внесены на рассмотрение в августе, а в текущем году Госдума уже приняла шесть подобных законов.

Предлагается ограничить иностранцам занятие определенными видами деятельности, включая сферу медицины и образования, а также ввести для них обязательное взятие отпечатков пальцев при въезде в РФ.

Кроме того, замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева предложила ввести устную часть в экзамен по русскому языку для мигрантов, претендующих на получение разрешения на работу в РФ. По ее мнению, экзамен должен содержать вопросы о действиях, которые могут вызвать осуждение со стороны окружающих, и об общепринятых нормах поведения.

