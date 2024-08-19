Депутат Бессараб осудила идею запретить мигрантам переезжать в РФ семьями

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Запретить переезжать мигрантам в Россию с семьями может нанести вред. Такое мнение в беседе с "Лентой.ру" озвучила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат считает, что коллеги с идеей такого запрета торопятся. Если трудовой мигрант приезжает в РФ, чтобы получить вид на жительство, соблюдает законы, работает и выполняет все нормы российского законодательства, то почему бы ему не разрешить привезти свою семью и в дальнейшем продолжить работу, прокомментировала она.

Бессараб напомнила, что сейчас страна нуждается не только в высококвалифицированных специалистах, но и низкоквалифицированном труде, на который, по ее мнению, зачастую не хотят идти россияне. Поэтому такие инициативы могут навредить, объяснила парламентарий. По ее словам, если мигранты нарушают законодательство, то их могут выдворить из страны, и часто в этом случае уезжает вся семья. Поэтому нужно просто следить за выполнением закона, добавила депутат.

Законопроект, запрещающий въезд на территорию РФ семьям трудовых мигрантов, внесет на рассмотрение группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Слуцкий указал, что близкие мигрантов живут компактными анклавами и разговаривают на своем языке, а также пренебрежительно относятся к местным жителям. Авторы инициативы заметили тенденцию к тому, что въезд детей и неработающих супругов мигрантов также приводит к бесконтрольному миграционному притоку и общественной напряженности.

