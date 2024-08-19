Миронов предложил ограничить прием мигрантов в российские школы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Руководитель думской фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил установить квоту на прием детей мигрантов в российские школы. Он направил соответствующее обращение российскому вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фракции.

"Считаю, что их (мигрантов. – Прим. ред.) предельная численность не должна превышать 10% от общего количества учеников в каждом классе. В дополнение к этому необходимо ввести курсы дополнительного изучения русского языка в школах, где количество детей, владеющих русским языком как иностранным, превышает 3% от общего количества учеников", – говорится в документе.

Депутат также обратил внимание, что в 2021 году Минпросвещения опубликовало данные, в соответствии с которыми число детей-мигрантов, которые учатся в школах России, практически приблизилось к 150 тысячам. При этом, отметил Миронов, образовательные учреждения сталкиваются с большим количеством проблем, поскольку многие ученики, не имеющие российского гражданства, общаются только на родном языке.

Он также обратил внимание, что в последнее время учителя все чаще сообщают, что такие дети контактируют на другом языке не только на переменах, но и во время уроков при разговорах с педагогами.

По словам Миронова, особенно проблематичным становится то, что численность мигрантов превалирует над русскоязычными учениками. В этом случае в классе "начинается хаос", который сопровождается многочисленными конфликтами и "развалом дисциплины". Депутат подчеркнул, что такая обстановка несовместима с обучением детей и деятельностью учителей.

Парламентарий также напомнил, что возглавляемая им партия неоднократно предлагала ввести для детей мигрантов подготовительные курсы, во время которых они должны изучать русский язык. Инициатива подразумевает, что проходить эти курсы детям без российского гражданства приходилось бы в обязательном порядке перед поступлением в школу.

"Но жизнь показывает, что одних только подготовительных курсов сегодня недостаточно. Дополнительную программу по русскому языку нужно вводить для мигрантов, которые уже учатся в школе", – резюмировал Миронов.

Между тем семьям трудовых мигрантов могут запретить въезд на территорию России. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, которые находятся в стране только на основании трудового договора или патента, не имея иных законных оснований на проживание в РФ. При этом членов семей иностранных работников с высокой квалификацией запрет не коснется.

