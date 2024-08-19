В России трудовым мигрантам хотят запретить перевозить в страну свои семьи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Семьям трудовых мигрантов хотят запретить въезд на территорию России. Такой законопроект внесет на рассмотрение группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Как отметили авторы, речь идет о низкоквалифицированных специалистах, пребывающих в России только на основании трудового договора или патента, при этом не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например, гражданства России. При этом членов семей иностранных работников с высокой квалификацией запрет не коснется.

Слуцкий объяснил, что приезжие близкие трудоустроенных иностранцев живут компактными анклавами и разговаривают на своем языке. Кроме того, они с пренебрежением относятся к местным жителям.

"Нередки случаи, когда такие мигрантские квартиры не платят за ЖКХ, копят огромные долги, с которыми вынуждены разбираться остальные собственники", – уточнил депутат.

Также авторы инициативы заметили тенденцию к тому, что въезд детей и неработающих супруг мигрантов приводит к бесконтрольному миграционному притоку и к общественной напряженности.

Недавно в Госдуму внесли еще один проект, касающийся мигрантов. Согласно законопроекту в России предлагается ввести биометрический контроль за мигрантами на границе государства. В случае утверждения этого предложения иностранные граждане должны будут обязательно делать дактилоскопию и фотографироваться при пересечении госграницы.