Депутаты предложили ввести биометрический контроль за мигрантами на границе РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты внесли в Госдуму 14 августа законопроект, согласно которому предлагается ввести биометрический контроль за мигрантами на границе России. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Так, в случае утверждения этого предложения иностранные граждане должны будут обязательно делать дактилоскопию и фотографироваться при пересечении госграницы России.

Недавно председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ограничить срок трудового договора для иностранных граждан одним годом. По его словам, если мигрант не сможет найти работу за 20 дней, то он будет обязан покинуть РФ.

Также депутаты фракции ЛДПР предложили депортировать иностранца за свой счет, если он добровольно не уедет из страны спустя 20 дней после истечения годичного трудового договора. Сейчас трудовой договор с иностранным гражданином может быть заключен как на срочной, так и на бессрочной основе.

