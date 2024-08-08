Путин подписал закон о порядке высылки нелегальных мигрантов

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Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новый правовой режим высылки в отношении мигрантов, не имеющих законных оснований для нахождения в стране. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Федеральный закон предусматривает ограничение прав и свобод граждан, против которых применяют режим высылки, а также применение мер контроля. Такие люди не смогут менять свое место жительства или пребывания без разрешения МВД, выезжать за пределы региона, управлять транспортом, покупать имущество и заключать брак.

Также, когда закон вступит в силу, они не смогут ставить на кадастровый учет недвижимость, открывать банковские вклады и осуществлять другие банковские операции. Исключением являются лишь ситуации, когда гражданин обязан перевести деньги для уплаты обязательных платежей. При этом контролируемое лицо не сможет стать участником или учредителем религиозной или общественной организации.

Полицейские, в свою очередь, получат право доступа в жилье и иные помещения, где находится контролируемое лицо, а также смогут следить за ними по геолокации. Кроме того, закон сокращает срок временного пребывания в РФ для иностранных граждан, прибывших в рамках безвизового режима, до 90 суток в течение одного года.

Закон вступил в силу через 180 дней после его опубликования, за исключением положения о сокращении безвизового пребывания в РФ, которое станет действовать с 1 января 2025 года.

Ранее комитет Совфеда одобрил закон, по которому можно будет прекращать гражданство РФ за непостановку на воинский учет. Сейчас для лишения приобретенного гражданства достаточно совершения преступлений или действий, которые создают угрозу нацбезопасности России.

