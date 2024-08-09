Слуцкий предложил ограничить срок трудового договора для мигрантов

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Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ограничить срок трудового договора для иностранных граждан одним годом, сообщает РИА Новости.

По предложению Слуцкого, если мигрант не сможет найти работу за 20 дней, то он будет обязан покинуть РФ. Также депутаты фракции ЛДПР предложили депортировать иностранца за свой счет, если он он добровольно не уедет из страны спустя 20 дней после истечения годичного трудового договора.

Соответствующий законопроект, по словам парламентариев, будет направлен в кабмин в пятницу. Затем, при положительном исходе, его внесут в ГД. Сейчас трудовой договор с иностранным гражданином может быть заключен как на срочной, так и на бессрочной основе.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который дает полицейским полномочия выдворять за пределы России иностранных граждан и лиц без гражданства. Сначала их будут помещать в спецучреждение на срок, не превышающий 48 часов. Кроме того, его возможно продлить на срок не более 90 суток.

