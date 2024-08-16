"Известия": письменные экзамены для мигрантов могут начать фиксировать на видео

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Письменные экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства, которые сдают иностранные граждане для трудоустройства в РФ, планируют снимать на видео. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на поручение министерства образования РФ.

"Во взаимодействии с федеральными органами власти проработать вопрос об изменении действующего порядка приема экзаменов в целях снижения коррупционных рисков", – сказано в документе, который содержится в протоколе правительственной комиссии по профилактике правонарушений под руководством главы МВД Владимира Колокольцева.

На встрече, по информации издания, ведомства вместе с депутатами Госдумы, сенаторами, представителями ФСИН, ФНС, СК обсудили новые меры по борьбе с нелегальной миграцией. В случае утверждения соответствующих изменений их могут внести в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ", который поспособствует противодействию использования мигрантами академического отпуска для легализации нахождения в РФ.

Главам регионов России же предлагается вместе с работодателями заняться вопросом введения полного или частичного запрета на привлечение иностранных лиц, осуществляющих свою деятельность на основании патента. Сейчас получать его должны граждане Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, а также неграждане Эстонии и Латвии.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что готовы оказывать содействие в данной работе, которая позволит улучшить систему проведения экзамена. Более того, ведомство готово предложить варианты решений имеющихся проблем с учетом того опыта, который есть у Рособрнадзора за время проведения ЕГЭ.

Так, в конце июня руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что мигрантам необходимо сдавать экзамен по русскому языку так же, как это делают российские выпускники. Он подчеркивал, что к приезжим не должно быть никакой предвзятости. По словам Музаева, закон должен быть одинаков для каждого человека.

