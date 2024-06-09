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09 июня, 09:18

Общество

Рособрнадзор проверит 13 экзаменующих мигрантов вузов

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Рособрнадзор планирует проверить 13 вузов, которые проводят экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства РФ для мигрантов. Об этом на полях ПМЭФ заявил глава ведомства Анзор Музаев.

"Сейчас по поручению правительства у нас все вузы, которые занимались экзаменами, имели право проводить экзамены, в плане проверки", – приводит его слова ТАСС.

Ранее Музаев заявил, что у ведомства готовы все подходы для введения устной части экзамена по русскому языку для мигрантов. Он назвал решение ключевым и уточнил, его введут в ближайшее время.

До этого Рособрнадзор направил пяти вузам предостережения о недопустимости нарушения требований к проведению экзамена по русскому языку для иностранцев и выдачи им соответствующего сертификата. В числе вузов оказались РУДН, РГПУ и другие.

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