Глава Рособрнадзора: все методики к устной части экзамена для мигрантов готовы

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Все подходы к введению устной части в экзамене по русскому языку для мигрантов готовы у Рособрнадзора. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев на полях ПМЭФ, передает РИА Новости.

По его словам, это ключевое изменение, которое должно быть введено в ближайшее время. Он уточнил, что теперь необходимо дождаться решения специальной комиссии и правительства РФ.

При этом глава Рособрнадзора подчеркнул, что аттестация устной части русского языка должна будет проводиться с использованием видеофиксации, чтобы устранить проблемы, связанные с честностью сдачи мигрантами экзамена для получения российского гражданства.

Ранее Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что Россия нуждается в квалифицированных трудовых мигрантах со знанием языка. При этом он подчеркнул, что миграция не должна создавать проблем на рынке труда и в быту для граждан РФ. Сейчас, по его словам, в стране не выстроено осмысленной миграционной политики и существуют проблемы.

