Львова-Белова предложила ввести языковую подготовку для детей-мигрантов в садах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В детсадах России необходимо ввести обязательную культурно-языковую подготовку для детей-мигрантов, которые не говорят на русском языке. С таким предложением выступила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, сообщается в ежегодном докладе о деятельности детского омбудсмена.

В рекомендациях правительству Львова-Белова предложила проработать внесение соответствующих изменений в законодательство. Кроме того, уполномоченный выступила с инициативой об открытии на базе общеобразовательных учреждений адаптационных курсов, которые могли бы посещать дети, не владеющие русским языком.

В докладе указано, что время от времени омбудсмену поступают обращения граждан о возникающих в школах конфликтах, в которых участвуют дети-мигранты. В связи с этим участники круглого стола "Детский вопрос в миграционной политике РФ" в рамках обсуждения подняли вопросы обособленности таких детей от русскоговорящих учеников, а также об отсутствии у несовершеннолетних и их семей мотивации к изучению языка. Также были обговорены проблемы принятия культуры и норм поведения России.

Кроме того, на круглом столе обратили внимание на несоответствие уровня знаний детей-мигрантов, которые они получили на родине, российским образовательным стандартам. Участники обсуждения также отметили отток русскоговорящих детей из общеобразовательных учреждений, в которых обучается большое количество детей-инофонов.

"В качестве рекомендаций по решению этих проблем было указано в первую очередь на необходимость корректировки действующего законодательства в сферах образования и миграционной политики с учетом потребности в повышении уровня владения русским языком у указанной категории детей и повышения уровня их социальной адаптации", – подчеркнула Львова-Белова.

Ранее Рособрнадзор обратился к пяти российским вузам с предостережением о недопустимости нарушения требований к проведению экзамена по русскому языку для иностранцев. В пресс-службе ведомства заявили, что университетам напомнили о важности соблюдения правил выдачи мигрантам соответствующего сертификата.

