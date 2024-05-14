Колокольцев: МВД готовит реформу в миграционной сфере

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

МВД России готовит реформу регулирования трудовой миграции и контроля за пребыванием мигрантов в стране. Об этом кандидат на должность министра внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил в Совете Федерации.

Он напомнил, что министерство только контролирует пребывание мигрантов в РФ. По его словам, в РФ с 2021 года приняли 30 законов, которые регулируют порядок нахождения иностранцев в стране, две трети из них были подготовлены МВД.

Колокольцев также рассказал, что доля преступлений, совершенных иностранными гражданами, в общем массиве составляет 4%. В то же время он признал, что поведение мигрантов создает напряженность в обществе.

"И мы вынуждены реагировать на единичные случаи. Они ведут себя таким образом, что все общество будоражится", – сказал Колокольцев.

При этом он предостерег от ксенофобии и необоснованных репрессивных мер к мигрантам, чтобы не допустить межнациональных конфликтов.

"В нашем стремлении упорядочить пребывание мигрантов, вывести как можно больше их из тени, нам нельзя впадать в крайность, нельзя допустить ксенофобии и необоснованных мер применительно к этим гражданам", – сказал он.

По мнению Колокольцева, стратегические противники желают раскачать в России межнациональные отношения.

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что нелегальная миграция является крупным источником гуманитарных рисков и тесно связана с террористическими угрозами. По его словам, спровоцированные рукотворными кризисами потоки иностранцев формируют предпосылки не только для изменения границ, но и для распада стран.

