Путин поручил изменить подходы к миграционной политике в РФ

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Владимир Путин поручил пересмотреть подходы к миграционной политике в России. Соответствующее распоряжение президент отдал, выступая на коллегии МВД РФ.

"Нам нужно глубоко, кардинально обновить подходы к миграционной политике", – цитирует президента ТАСС.

Путин поручил проработать соответствующий вопрос МВД и спецслужбам совместно с правительством и администрацией президента. Глава государства также заявил, что ожидает от ведомств перечень первоочередных решений.

По мнению Путина, Россия и ее население нуждаются в создании безопасной обстановки. Президент также счел важным сохранить межэтническое и межрелигиозное согласие, культурную, языковую самобытность, поскольку эти факторы являются силой страны.

Президент также добавил, что существующих электронных баз недостаточно, чтобы пресекать риски незаконной миграции. По его мнению, для решения этого вопроса в России должны функционировать современные цифровые электронные базы.

До этого генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что в 2023 году число преступлений, совершенных мигрантами, выросло в РФ на 75%. Совокупно число совершаемых ими криминальных деяний возросло до 21,9 тысячи.

В связи с этим Краснов рекомендовал региональным прокурорам разработать сбалансированные решения, направленные на улучшение сложившейся ситуации. Он призвал их подумать об обеспечении безопасности граждан и экономической целесообразности использования иностранной рабочей силы.

