Глава СК потребовал доклад по делу мигрантов, напавших на ребенка в Самаре

Фото: Следственный комитет РФ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу подростков-мигрантов, ограбивших ребенка в Самаре. Об этом сообщило ведомство в телеграм-канале.

В СК уточнили, что группа подростков совершила грабеж, а также преследовала детей, выкрикивая вслед угрозы. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ "Грабеж".

Кроме того, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил провести масштабные проверки соблюдения миграционного законодательства. Он заверил, что в случае выявления нарушений будут приняты жесткие меры — вплоть до прекращения выдачи разрешений на работу всем гражданам стран, среди которых фиксируются такие нарушения. Также, он предостерег граждан от призывов, разжигающих межнациональную вражду.

Ранее Бастрыкин заявил о росте преступности среди мигрантов в РФ. В прошлом году в стране зафиксировали на 37% больше тяжких и особо тяжких преступлений.

Специалисты составили портрет потенциального преступника-мигранта. По их словам, чаще всего это выходцы из стран СНГ в возрасте от 22 до 45 лет с низким уровнем владения русским языком.