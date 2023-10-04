Путин указал на важность создания условий для культурной интеграции мигрантов

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В России необходимо создавать условия для языковой и культурной интеграции мигрантов из стран постсоветского пространства. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года".

"У нас работают миллионы граждан этих государств сегодня. <...> Нужно, чтобы люди <...> были готовы к тому, чтобы жить на территории Российской Федерации, владеть русским языком, понимать значимость наших традиций, культуры народов РФ", – цитирует российского президента ТАСС.

По его мнению, такие усилия не только позволят иностранцам лучше адаптироваться к жизни в России, но и приведут к снижению конфликтных ситуаций.

Ранее глава государства, комментируя ситуацию с образованием недоступных для полиции неблагополучных районов в некоторых странах, призвал власти аккуратно подходить к ситуации с притоком мигрантов в РФ, чтобы не допустить образования гетто.

