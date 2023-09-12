Путин призвал избавить от бюрократии процесс получения гражданства для обучавшихся в РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин призвал избавить от бюрократии процедуры получения гражданства для специалистов, которые обучались в РФ. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

На встрече с модераторами Восточного экономического форума он отметил, что Россия нуждается в специалистах, которые планируют работать в стране.

"Нужно подумать над совершенствованием этих процедур, над разбюрокрачиванием – в том числе это касается и засчета времени обучения в те сроки, которые необходимы для получения гражданства", – заявил Путин.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин предложил президенту в будущем создать министерство по делам миграции. Он напомнил, что в стране нет исполнителя, который мог бы заниматься миграционной политикой в полном объеме.

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