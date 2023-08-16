В РФ могут начать лишать полученного гражданства при отказе служить в армии

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Власти обсуждают вопрос лишения полученного гражданства РФ мужчин, которые не захотели вставать на воинский учет. Об этом член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов заявил на пресс-конференции.

"Человек приходит, получает паспорт и начинает бегать от того, чтоб встать на воинский учет. Убегает от своего долга, он долг не хочет родине отдать. Соответственно, если ты не хочешь вставать на воинский учет, значит положи паспорт, и ты свободен", – цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что такая постановка вопроса является справедливой, так как каждый россиянин в определенном возрасте должен встать на воинский учет. Вместе с этим Кабанов напомнил, что законом уже предусмотрено лишение гражданства за то или иное законодательное преступление.

По его словам, в четырех российских регионах уже возбудили уголовные дела по статье 210 УК РФ ("Организация или участие в организованном преступном сообществе) в отношении группировок, занимавшихся организацией незаконной миграции.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев предложил ставить мигрантов на воинский учет вместе с выдачей паспорта РФ. Он подчеркнул, что это обязаны сделать все мужчины, в том числе с проблемами здоровья, а не только военнообязанные.

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