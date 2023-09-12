Нельзя допускать образования мигрантских гетто в РФ – Путин

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Владимир Путин заявил о необходимости аккуратного подхода к ситуации с притоком мигрантов в Россию, чтобы не допустить образования гетто. Об этом он заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Так он отреагировал на слова модератора сессии Ильи Доронова о том, что в некоторых зарубежных странах образуются целые районы мигрантов, в которые не может попасть даже полиция.

"Мы должны это иметь в виду и ни в коем случае не допустить такого развития событий в нашей стране, это очень чувствительный момент в российском государстве", – сказал российский лидер.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин предложил Владимиру Путину в будущем создать министерство по делам миграции.

Депутат отметил, что в стране нет исполнителя, который мог бы заниматься миграционной политикой в полном объеме. Многие функции, связанные с этой сферой, на данный момент возложены на МВД РФ.

Затулин подчеркнул, что министерство внутренних дел и ФСБ РФ все равно будут играть одну из важных ролей в обеспечении миграционного процесса в стране.

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