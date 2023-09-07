Депутат ГД предложил Путину в перспективе создать министерство по делам миграции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин предложил Владимиру Путину в будущем создать министерство по делам миграции. Об этом сообщила пресс-служба депутата в его официальном телеграм-канале.

"Нужно создавать, и, кстати говоря, я обратился по этому поводу к президенту и предложил рассмотреть возможность в перспективе, не сейчас, создания министерства по делам миграции", – сказал Затулин.

Депутат отметил, что в стране нет исполнителя, который мог бы заниматься миграционной политикой в полном объеме. Многие функции, связанные с этой сферой, на данный момент возложены на МВД РФ.

"Как же мы можем считать, что МВД РФ, которое является специалистом в борьбе с преступностью, может решать задачи экономические, социальные, национальные, внешнеполитические? Это не его удел", – объяснил он.

Затулин подчеркнул, что министерство внутренних дел и ФСБ РФ все равно будут играть одну из важных ролей в обеспечении миграционного процесса в стране.

При этом вопросы, связанные с привилегиями для въезда или их отсутствием, а также с тем, откуда черпать миграционные потоки, должны решаться представителями большой политики, резюмировал он.

Ранее первый зампред председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев направил запрос на имя главы министерства труда РФ Антона Котякова с просьбой создать орган, который занимался бы вопросами регулирования трудоустройства иностранных граждан в стране.

Проектом предлагалось создать площадки в государствах въезда, где будущие работники могли бы проходить целевую подготовку, проверку на соответствие профессиональных качеств требованиям потенциального работодателя и знания русского языка. Отмечалось, что Федеральная служба по труду и занятости поддержала идею парламентария.



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