В Подмосковье мужчина застрелил полицейского, уходя от погони

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Мужчина застрелил сотрудника Госавтоинспекции, уходя от погони на автомобиле в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел вечером 15 сентября на Таракановском шоссе. Сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль без номеров, однако его водитель проигнорировал требования полицейских и попытался скрыться.

В ходе преследования автомобиль правонарушителя удалось остановить в деревне Вертлино. Выходя из машины, мужчина внезапно выстрелил из предмета, похожего на пистолет, в одного из автоинспекторов. От полученного ранения полицейский скончался. Его напарник ответным огнем ранил злоумышленника.

Нападавшего с ранениями госпитализировали – им оказался житель Москвы 1970 года рождения. В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Руководство ГУ МВД РФ по Московской области выразило соболезнования родным и близким погибшего сотрудника. В ведомстве уточнили, что им будет оказана необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что полицейские применили табельное оружие во время погони за нарушителем в Санкт-Петербурге. Нетрезвый водитель каршерингового кроссовера, лишенный водительских прав в 2017 году, был задержан.

До этого в Санкт-Петербурге на Кольцевой автомобильной дороге автомобиль Hyundai Santa Fe совершил наезд на полицейского, оформлявшего ДТП без пострадавших между уборочным автомобилем "Камаз" и автомобилем Cadillac.

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