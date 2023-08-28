Петербургские полицейские в ходе преследования нарушителя открыли огонь по иномарке

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Полицейские применили табельное оружие во время погони за нарушителем в Санкт-Петербурге. Нетрезвый водитель каршерингового кроссовера, лишенный водительских прав в 2017 году, был задержан. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД МЕДИА".

Отмечается, что водитель привлек внимание автоинспекторов на улице Пограничника Гарькавого, когда ехал с выключенными фарами. Он не выполнил требование об остановке, увеличил скорость и попытался скрыться.

Как уточняют в сообщении, лихач нарушал ПДД и создавал угрозу для жизни и здоровья других водителей и пешеходов, поэтому полицейские, которые начали его преследовать, открыли стрельбу по колесам иномарки. После того как были повреждены передние покрышки, водитель остановился на трамвайных путях по проспекту Ветеранов, его задержали.

Добавляется, что в салоне автомобиля находились три пассажира. Позднее стало известно, что задержанного уже привлекали к ответственности за мошенничество и угоны. В декабре 2022 года он украл машину у той же каршеринговой компании, на автомобиле которой его задержали в этот раз.

Помимо этого, на мужчину составлено несколько протоколов, в том числе за вождение в нетрезвом виде. Суд назначил ему 10 суток ареста. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения"), заключили в сообщении.

Ранее в Волгограде священник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП и ударил полицейского во время задержания. До этого он был лишен водительского удостоверения из-за вождения автомобиля в нетрезвом состоянии.

Также Совет Федерации одобрил закон, запрещающий сдавать экзамен на получение водительского удостоверения россиянам, которые были подвергнуты административному наказанию за вождение в нетрезвом виде.

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