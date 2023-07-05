СФ одобрил закон о временном запрете сдавать на права после вождения в нетрезвом виде

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Совет Федерации одобрил закон, запрещающий сдавать экзамен на получение водительского удостоверения россиянам, которые были подвергнуты административному наказанию за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что изменения в том числе коснутся граждан других стран, которые по приезду в РФ в течение долгого времени не меняют права на российские.

Согласно новому закону, граждане, которые ездили за рулем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выполняли требования о прохождении медосвидетельствования или употребляли психотропные вещества, впоследствии чего были привлечены к административной ответственности, не смогут сдать экзамен повторно и получить права.

В Кодексе РФ об административных правонарушениях указано, что лицо считается подвернутым административному наказанию со дня вступления в силу постановления о его назначении и в течение года после окончания исполнения такого постановления. То есть, согласно нововведениям, в течение данного срока граждане не смогут сдавать на водительские права и получать их.

Помимо этого, закон вводит запрет на сдачу экзамена для лиц, которые были лишены права управлять автотранспортом и не выполнили условия по возврату водительских прав по истечении срока лишения права на управление автомобилем.

Документ устанавливает, что водительские права лиц, прибывших из-за рубежа, признаются недействительными через год, если иностранец так и не предоставил данные о виде на жительство в РФ или российское гражданство в течение года.

Исключением станут россияне, которые получили права в Белоруссии и сами граждане республики, получившие вид на жительство в РФ, указано в документе.

В пояснительной записке указано, что внесение изменений необходимо, так как иностранные граждане продолжают управлять транспортными средствами со своими международными правами и это позволяет им уклоняться от прохождения обязательного медицинского освидетельствования.

Поправки также устанавливают, что жители Киргизии и других государств, где русский язык используется в качестве официального и работа которых связана с управлением транспортными средствами, смогут получить водительские права в России на основании имеющихся иностранных после успешной сдачи теоретического экзамена без обязательного обучения в автошколе.

Такой же порядок получения российских водительских прав на основании иностранных предлагается распространить на граждан, которые могут управлять транспортом категории М, А, В и подкатегорий А1, В1, при достижении установленного законом возраста.

Новый закон теперь позволяет россиянам с 17 лет сдавать экзамены на право управления трициклами, квадрициклами и средними грузовиками, раньше это можно было сделать только при достижении совершеннолетия.

Кроме того, сотрудники дипломатических представительств и члены их семей могут получить водительское удостоверение на основании иностранных национальных водительских прав без прохождения обучения, сдачи экзаменов и предъявления медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для управления транспортом, отметили в документе.

Закон вступит в силу с 1 апреля 2024 года, добавили в СФ.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников заявлял, что ведомство планирует согласовать постановление, которое разрешит водителям предъявлять удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств (СТС) в электронном виде.

Реализация проекта расширит возможности россиян подтвердить свое право управлять транспортными средствами. При этом свидетельства в электронном виде будут принимать наравне с традиционными пластиковыми удостоверениями, подчеркнул он.



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