Пьяный священник устроил ДТП и ударил сотрудника полиции в Волгограде

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В Волгограде священник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП и ударил полицейского во время задержания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный отдел МВД и Волгоградскую епархию.

Как отметили в региональном главке МВД, вечером 27 июля сотрудникам полиции поступило сообщение о пьяном водителе, которого позже остановил наряд ДПС. Священник предпринял попытку скрыться, однако врезался в стоящий перед ним автомобиль. При задержании он оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и ударил одного из них.

Подчеркивается, что священник ранее был лишен водительского удостоверения из-за вождения автомобиля в нетрезвом состоянии.

"В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. В следственные органы будут направлены собранные материалы по фактам оскорбления и применения насилия к представителю власти", – отметили в ведомстве.

Представители Волгоградской епархии заявили, что на попавших в Сеть кадрах запечатлен иерей Сергий Акимочкин – заштатный священник при храме святого праведного Иоанна Кронштадтского.

"По данному факту готовится дисциплинарное разбирательство, по итогу которого будут приняты соответствующие канонические прещения. На текущий момент иерей Сергий Акимочкин отстранен от служения", – сказали в епархии.

Один из очевидцев произошедшего отметил, что в момент задержания священник проклинал полицейских, ругался и ударил одного из них. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам мужчины, нетрезвый священник проезжал на автомобиле мимо торгового центра "Парк Хаус", когда его остановили сотрудники ДПС. На это он отреагировал достаточно агрессивно и попытался уехать. После у его автомобиля взорвались колеса, и он врезался в автомобиль Skoda.

"Сотрудники ДПС сразу же скрутили дебошира, тот начал сопротивляться, многократно оскорблял и проклинал сотрудников. Они среагировали хорошо и не отвечали на провокацию, вызвали скорую. Его проверили, опросили свидетелей", – рассказал очевидец.

Он добавил, что после задержания священник заявлял о своей готовности принять ислам.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено задержание полицейскими мужчины, спровоцировавшего аварию в Дзержинском районе в Волгограде. Мужчина заявил, что он является священником, начал ругаться и нецензурно выражаться в сторону сотрудников ДПС.

До этого, 24 июля, автомобиль марки Maserati сбил пешехода, снес столб и врезался в стену здания на Каланчевской улице в Москве.

В Госавтоинспекции отмечали, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Предварительно было установлено, что он не справился с управлением, что привело к ДТП. Пострадавшая женщина была госпитализирована. По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.



В Волгограде пьяный священник устроил ДТП и попытался скрыться