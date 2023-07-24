Maserati сбил пешехода, снес столб и врезался в стену на Каланчевской улице

Автомобиль Maserati сбил пешехода, снес столб и врезался в стену здания в центре Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Каланчевской улице в районе дома 29, строения 2, автомобиль сбил пешехода, снес столб и врезался в стену здания. На месте работают оперативные службы города", – отметили в ведомстве.

В телеграм-канале столичной прокуратуры уточнили, что в результате ДТП пострадала женщина-пешеход. Установление всех обстоятельств инцидента взяла на контроль прокуратура Центрального административного округа Москвы.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля Cadillac и сотрудник полиции, оформлявший аварию с его участием, погибли на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге при наезде машины.

По данным регионального главка МВД РФ, авария случилась в 23:55 20 июля в Пушкинском районе города. Городской главк СК РФ добавил, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о данном ДТП.

ДТП произошло у Счетной палаты при выезде на Зубовскую площадь