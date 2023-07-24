Фигуристка Медведева попала в аварию на такси

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская спортсменка, чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева попала в аварию на такси в Москве. Об этом она рассказала в видео, которое записала для своего телеграм-канале.

"В мое такси въехало другое такси. С днем аварий, девочки", – сообщила фигуристка с улыбкой.

Ранее стало известно, что Медведева прекратила учебу в МГУ имени Ломоносова. По слухам, это было вызвано конфликтом с руководством вуза из-за интервью спортсменки. В университете тем не менее заверяют, что причиной стала невозможность фигуристки посещать занятия из-за высокой медийной загруженности.

