Фигуристка Медведева ушла из МГУ из-за невозможности посещать занятия – вуз

Фото: телеграм-канал Evgenia Medvedeva

Учеба фигуристки Евгении Медведевой в МГУ имени Ломоносова была прекращена из-за того, что та не могла посещать занятия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

Накануне журнал Starhit опубликовал комментарий спортсменки, которая рассказала, что ушла из университета после конфликта с его руководством, которому якобы не понравился заголовок к одному из ее интервью.

"В связи с высокой медийной загруженностью она не смогла посещать занятия, в связи с чем ее учеба была прекращена. Мы желаем Евгении успехов и новых достижений в ее профессиональной деятельности", – объяснили уход Медведевой в МГУ, напомнив, что она была зачислена на обучение в 2021 году.

Ранее Зюзинский суд Москвы отклонил иск семьи Алисы Тепляковой о взыскании с МГУ средств, потраченных на обучение ребенка. Девочка поступила в вуз в 2021 году в возрасте восьми лет. Позже, после череды скандалов, отец девочки попытался перевести ее на учебу в в университет "Синергия".

