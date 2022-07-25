Алиса Теплякова и ее младший брат подали документы в университет "Синергия"

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Алиса Теплякова и ее брат Хеймдалль подали документы в университет "Синергия", из-за чего ректор вуза предложил ввести возрастной ценз для абитуриентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу университета.

По данным вуза, Евгений Тепляков подал документы на своих детей вечером 22 июля. На тот момент Алисе было девять лет, а ее брату – восемь.

"Инициатива ректора крупнейшей частной образовательной организации высшего образования – Университета "Синергия" о внесении изменений в федеральный закон об образовании, а также в правила приема поступающих на программы высшего образования была вызвана подачей документов на поступление в университет Евгением Тепляковым на своих детей", – говорится в сообщении.

Алиса подала документы на пять направлений, а Хеймдалль – на четыре. При этом отец несовершеннолетних хочет, чтобы его дети осваивали все программы одновременно. Однако, согласно правилам приема в университет, поступить в вуз могут достигшие 14 лет абитуриенты.

Алисе и Хеймдаллю откажут в поступлении, так как все студенты должны проходить стажировки, а работодатель не может принимать детей младше 14 лет. Из-за этого Тепляковы не смогут выполнить требования образовательных программ университета.

Между тем заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ Александр Тхостов рассказал, что родители девочки на связь не выходят. По его словам, Алиса числится в университете, однако ее никто не видит.

Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 8 лет и получила аттестат за 11-й класс. В сентябре 2021 года она поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова.

В конце декабря отец девочки устроил драку в здании факультета, а также напал на заведующего кафедрой, пока ждал свою дочь с экзамена. Мужчина утверждал, что аттестация по предмету проводилась с нарушениями процедуры. Тепляков заявил, что дочь готовилась к устной сдаче экзамена, однако ей не разрешили ответить на вопросы в такой форме. Девочка якобы провела в кабинете больше 20 минут, предусмотренных по регламенту, что и побудило отца искать дочь.

В вузе также рассказали, что во время экзамена юная первокурсница выбежала из аудитории, расстроившись из-за неправильного ответа. По факту произошедшего отдел по делам несовершеннолетних проводит проверку.

