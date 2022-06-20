Эксперты рассказали, что ждет младшего брата Алисы Тепляковой при поступлении в вуз

Младший брат девятилетней студентки факультета психологии МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой может пойти по стопам сестры. Отец семейства сообщил, что мальчик уже сдал ЕГЭ по математике. Мужчина также намекнул, что сын, возможно, будет поступать в МГУ. Разбираемся, как это скажется на ребенке и стоит ли ему проходить опыт старшей сестры.



Новый абитуриент

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Младший брат Алисы Тепляковой, ставшей известной после поступления в девять лет на факультет психологии МГУ имени Ломоносова, успешно сдал ЕГЭ по математике. Об этом написал отец детей Евгений в блоге. Мальчику восемь лет, его зовут Хеймдалль, для родных – Хемик. Девятый класс он окончил в прошлом году, в семь лет.

Отец не сообщил, сколько баллов набрал ребенок. Однако намекнул, что сын может поступить в МГУ вслед за старшей сестрой.





Евгений Тепляков отец Математика профиль, разумеется. Баллы для восьми лет шикарные, можно поступать на мехмат или ВМК.

Единый госэкзамен хотя бы примерно позволяет ответить на вопрос о реальном уровне подготовки ребенка, добавил Евгений. "Реальный уровень такой, что второй наш малыш в восемь лет успешно получает аттестат. С учетом того, что Хемик младше Алисы, я ему аплодирую стоя", – подчеркнул Тепляков-старший.

При этом отец не уточнил, будет ли ребенок сдавать ЕГЭ по другим дисциплинам. В 2022 году для поступления на мехмат МГУ имени Ломоносова, помимо математики профильного уровня, абитуриенты должны предоставить результаты единого госэкзамена по физике, русскому языку и пройти дополнительное вступительное испытание по математике. Тем, кто хочет попасть на факультет ВМК, сверх этого придется сдать еще и ЕГЭ по информатике.

Что касается Алисы Тепляковой, то ее обучение в МГУ практически с первого дня сопровождалось скандалами. В частности, сообщалось, что отец девочки устроил драку в здании факультета, когда она сдавала экзамен. Сам мужчина утверждал, что вуз сорвал его дочери сессию. При этом в МГУ сообщили, что юная студентка с 24 декабря не появлялась на зачетах и экзаменах. По данным СМИ, она получила неудовлетворительные оценки по некоторым предметам. В результате за прошедшую сессию у нее скопились долги. Помимо того, уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала, что семья столкнулась с буллингом.

Всего у Тепляковых семеро детей. Ранее отец сообщил о планах отдать всех их на обучение в МГУ имени Ломоносова. "Дети хотят получать много знаний. Вы поймите, мы учим детей, даем им знания", – рассказывал мужчина.



Потерянное детство?

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Сдача ЕГЭ в восьмилетнем возрасте вторым ребенком в семье Тепляковых говорит о том, что у родителей есть своя обучающая методика, которая позволяет получить краткосрочный результат. Об этом Москве 24 рассказала директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко. Однако пример Алисы показал, что, несмотря на сдачу ЕГЭ в раннем возрасте, успешно учиться в вузе не получается, говорит эксперт.





Марианна Шевченко директор по развитию Национальной родительской ассоциации Отец забрал девочку из системы подготовки общей школы и попробовал встроить ее в систему высшего образования. Но второй этап не сработал, о чем говорит несданная сессия. Да и коммуникацию с другими студентами, похоже, так и не удалось наладить.

"Мне это очень напоминает процесс искусственной выгонки цветов: бутон к 8 Марта расцвел, но жизнеспособность у него практически нулевая", – говорит Шевченко.

По ее мнению, cудя по действиям главы семейства, он не сделал никаких выводов из опыта старшей дочери. Публичные заявления с намеками на поступление Хеймдалля в МГУ говорят о том, что отец пытается вернуть общественный интерес к эксперименту по обучению детей по собственной методике. Однако внимание к младшему брату будет гораздо ниже, потому что вся эта история выглядит как повтор, заключила Шевченко.

В свою очередь, детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала Москве 24, что слишком ранний переход в вуз может привести к изоляции ребенка.





Наталья Наумова детский психолог, семейный психотерапевт Он может столкнуться с несерьезным отношением. Студенты будут смотреть с милой улыбкой, но не будут видеть в нем равного. Мальчик не будет видеть свою ценность для окружающих и рискует столкнуться с эмоциональной изолированностью. Это влияет на неокрепшую детскую психику и может стать причиной нервного срыва.

Минимальный безопасный возраст перехода в вуз – это 12 лет, полагает психолог. По ее мнению, до этого момента ребенок недостаточно сформирован и перед ним стоят более важные задачи, чем получение высшего образования.

"Важно научиться адаптироваться в детском коллективе, взаимодействовать с педагогами и сверстниками. Этот этап пропускать крайне нежелательно. Даже если ребенок действительно сможет закончить вуз, потом он может оказаться в дезадаптации и не суметь подстроиться к внешнему миру", – пояснила Наумова.

Она добавила, что многое будет зависеть от того, действительно ли мальчик одаренный. В этом случае он сможет рассчитывать на искреннюю поддержку педагогов, что повысит шансы на интерес ребенка к самому процессу обучения в университете. По словам психолога, если Хеймдалль поступит в вуз в этом году, будет важно, чтобы его родители настроились в первую очередь на психологическую поддержку сына, а не на удовлетворение своих амбиций.

