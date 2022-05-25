Семья 9-летней студентки Тепляковой подала 3 иска на университет

Фото: Москва 24

Родители 9-летней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой подали иск в суд на Московский финансово-промышленный частный университет "Синергия", сообщает сайт "Комсомольской правды".

Дело классифицируется по категории 171 – "О защите прав потребителей – из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ". 16 мая состоялось заседание, однако принято ли решение, на данный момент неизвестно, поскольку итоги слушания не опубликованы.

Юрист Антон Папков выразил мнение, что Тепляковы могут судиться с "Синергией" из-за того, что девочку не взяли на бюджет, хотя места на такую форму обучения на текущий год в учебном заведении имеются. Папков также предположил, что сумма иска Тепляковых может составлять не меньше 100 тысяч рублей.

Еще несколько исков подала в марте в Зюзинский районный суд Наталия Теплякова. Один обозначен как "прочие исковые дела", второй – как "трудовые споры об оплате труда в иных случаях". По первому уже назначено слушание, а второй к производству еще принят не был.

Ранее сообщалось, что родители Алисы Тепляковой не выходят на связь с МГУ имени Ломоносова, хотя у девочки скопились долги за прошедшую сессию. Они, как отметили в университете, не отвечают на звонки и официальные письма.

Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 8 лет и получила аттестат за 11-й класс. В сентябре 2021 года она поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова.

