Юрист рассказал о законности платных психологических консультаций Алисы Тепляковой

Отец 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой рассказал, что его дочь якобы начала проводить психологические консультации. Один академический час такой услуги, по его словам, стоит 50 тысяч рублей. Мужчина утверждает, что спрос на психологические сеансы с одаренным ребенком настолько высок, что свободных дат уже нет. Рассказываем, может ли девочка законно зарабатывать деньги платными консультациями.

Уникальный специалист

Фото: скриншот телеканала "Москва 24"

Отец Алисы Тепляковой Евгений на своей странице в "Живом журнале" написал, что его дочка, которая продолжает учиться на психфаке МГУ, начала давать платные консультации. Так мужчина ответил на просьбу пользовательницы помочь ее сыну подтянуть математику.

"У нас сын стал победителем всероса (всероссийской олимпиады школьников. – Прим. ред.) по русскому и информатике. А с математикой пока не ладится. Алиса сможет с ним позаниматься и подтянуть его на нужный уровень?" – спросила пользовательница ЖЖ.

Евгений в ответ рассказал, что консультации Алисы достаточно дорогие, которые сложно "финансово потянуть".



Евгений Тепляков отец 9-летней студентки МГУ Если вы хотите психологическую консультацию Алисы по вопросу одаренности вашего сына, то это тоже дорого, 50 тысяч рублей за академический час. Сами понимаете, специалист Алиса уникальный, времени у нее мало, поэтому цены кусаются.

Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко уже отреагировал на такую родительскую инициативу. По его мнению, юная студентка сама нуждается в психологической помощи, а за эксперименты над ребенком родителя нужно привлечь к ответственности.

"Здесь не 50 тысяч волнуют, а вот сама девочка. Как бы не произошла ошибка, потому что идет сейчас такое выжимание из нее жизненных соков", – пояснил Онищенко.



Геннадий Онищенко академик РАН, доктор медицинских наук Понятно, отцу надо деньги на обучение находить, но это эксплуатация детского труда, поэтому его надо привлекать в этой части к уголовно-административной ответственности.

Несмотря на то, что 9-летняя девочка является одаренной, она учится в коллективе, где студенты в два раза старше ее, поэтому самой Алисе нужны консультации психолога, уверен академик РАН.



Фото: скриншот телеканала "Москва 24"

В свою очередь, детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская рассказала, что находится на связи с Алисой и ее родителями и знает о непростой ситуации с обучением. При этом, по ее словам, "только ленивый не стал заниматься буллингом семьи Тепляковых".

"Сначала все говорили, что Алиса может учиться в университете, а как только возникли сложности – все отвернулись. Она еще ребенок, и ей непросто", – пояснила Ярославская.

Детский омбудсмен напомнила, что с точки зрения закона Тепляковы ничего не нарушают и пытаются совладать с системой образования, которая "не знает, что делать с такими детьми". Однако она уверена, что экспертам нужно провести оценку, каким трудом и психологическими усилиями достигается успех в обучении 9-летнего ребенка.



Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 8 лет и получила аттестат за 11-й класс. После этого девочка поступила на платное отделение факультета психологии МГУ имени Ломоносова. Вскоре после начала учебного года она перестала посещать очные занятия по причине индивидуального плана обучения, который разработали ее родители. На первой же сессии девочка не смогла сдать профильный экзамен, из-за чего отец студентки с силой пытался попасть в аудиторию, чтобы "вразумить" экзаменаторов.

Зарабатывают на детях?

Отец 9-летней студентки МГУ рассказал об ажиотажном спросе на консультации у дочери

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов рассказал Москве 24, что по закону дети не могут работать до 14 лет, если они сами заключают трудовой договор или организуют свое дело. Исключение составляют творческие профессии, например съемки в кино.

При этом Гражданский кодекс не запрещает детям осуществлять сделки и оказывать услуги, отметил эксперт.

"Дети от 6 до 14 лет могут осуществлять какие-то небольшие сделки и оказывать услуги. Но по факту за все ее действия отвечают родители, в том числе отец девочки. Но тут не говорится, что она оказывает какие-то профессиональные услуги психолога, где нужно профильное образование. Это просто консультации таким же одаренным детям", – пояснил юрист.



Дмитрий Кофанов юрист по трудовому праву Мы говорим о возможности в том числе несовершеннолетних заключать сделки. Это Гражданский кодекс, не Трудовой. Мы не говорим, что ее используют бесплатно. Она же не ребенок, который условно шьет футбольный мячик в Пакистане и отдает зарплату родителям.

При этом использование родителями денег, заработанных девочкой, – это уже больше моральная сторона вопроса, нежели юридическая, считает Кофанов.

