Юрист рассказал о законности платных психологических консультаций Алисы Тепляковой

Отец 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой рассказал, что его дочь якобы начала проводить психологические консультации. Один академический час такой услуги, по его словам, стоит 50 тысяч рублей. Мужчина утверждает, что спрос на психологические сеансы с одаренным ребенком настолько высок, что свободных дат уже нет. Рассказываем, может ли девочка законно зарабатывать деньги платными консультациями.
Уникальный специалист
Отец Алисы Тепляковой Евгений на своей странице в "Живом журнале" написал, что его дочка, которая продолжает учиться на психфаке МГУ, начала давать платные консультации. Так мужчина ответил на просьбу пользовательницы помочь ее сыну подтянуть математику.
"У нас сын стал победителем всероса (всероссийской олимпиады школьников. – Прим. ред.) по русскому и информатике. А с математикой пока не ладится. Алиса сможет с ним позаниматься и подтянуть его на нужный уровень?" – спросила пользовательница ЖЖ.
Евгений в ответ рассказал, что консультации Алисы достаточно дорогие, которые сложно "финансово потянуть".
Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко уже отреагировал на такую родительскую инициативу. По его мнению, юная студентка сама нуждается в психологической помощи, а за эксперименты над ребенком родителя нужно привлечь к ответственности.
"Здесь не 50 тысяч волнуют, а вот сама девочка. Как бы не произошла ошибка, потому что идет сейчас такое выжимание из нее жизненных соков", – пояснил Онищенко.
Несмотря на то, что 9-летняя девочка является одаренной, она учится в коллективе, где студенты в два раза старше ее, поэтому самой Алисе нужны консультации психолога, уверен академик РАН.
В свою очередь, детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская рассказала, что находится на связи с Алисой и ее родителями и знает о непростой ситуации с обучением. При этом, по ее словам, "только ленивый не стал заниматься буллингом семьи Тепляковых".
"Сначала все говорили, что Алиса может учиться в университете, а как только возникли сложности – все отвернулись. Она еще ребенок, и ей непросто", – пояснила Ярославская.
Детский омбудсмен напомнила, что с точки зрения закона Тепляковы ничего не нарушают и пытаются совладать с системой образования, которая "не знает, что делать с такими детьми". Однако она уверена, что экспертам нужно провести оценку, каким трудом и психологическими усилиями достигается успех в обучении 9-летнего ребенка.
Зарабатывают на детях?
Отец 9-летней студентки МГУ рассказал об ажиотажном спросе на консультации у дочери
Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов рассказал Москве 24, что по закону дети не могут работать до 14 лет, если они сами заключают трудовой договор или организуют свое дело. Исключение составляют творческие профессии, например съемки в кино.
При этом Гражданский кодекс не запрещает детям осуществлять сделки и оказывать услуги, отметил эксперт.
"Дети от 6 до 14 лет могут осуществлять какие-то небольшие сделки и оказывать услуги. Но по факту за все ее действия отвечают родители, в том числе отец девочки. Но тут не говорится, что она оказывает какие-то профессиональные услуги психолога, где нужно профильное образование. Это просто консультации таким же одаренным детям", – пояснил юрист.
При этом использование родителями денег, заработанных девочкой, – это уже больше моральная сторона вопроса, нежели юридическая, считает Кофанов.