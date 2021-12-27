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15:57

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Юрист рассказал, на каких основаниях МГУ может отчислить Алису Теплякову

Остановить эксперимент. Чем опасна для здоровья 9-летнего вундеркинда учеба на психолога
общество дети

К первой сессии 9-летняя студентка психфака МГУ Алиса Теплякова подошла в статусе ребенка, чью судьбу обсуждают на государственном уровне. В Совете по правам человека при президенте РФ призвали прекратить эксперимент над девочкой. Рассказываем, может ли университет отчислить вундеркинда и стоит ли ограничивать возраст поступления в российские вузы.

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Приостановить эксперимент

С инициативой приостановить обучение в вузе девятилетней Алисы Тепляковой выступил член СПЧ, заведующий кафедрой психологии личности психфака МГУ, доктор психологических наук Александр Асмолов. Соответствующее письмо он направил главе СПЧ, уполномоченному по правам человека и детскому омбудсмену.

Прошу вас, коллеги, выйти с предложением в государственные органы, наделенные полномочиями для приостановки опасного социально-психологического эксперимента по обучению в высшей школе Алисы Тепляковой.
Александр Асмолов
член СПЧ, заведующий кафедрой психологии личности психфака МГУ, доктор психологических наук

"В целях обеспечения психологического здоровья ребенка и позитивного эмоционального климата в ее семье, предотвращения психотравматических последствий данного эксперимента, избежания риска буллинга в СМИ всех участников образовательного процесса, а также для соблюдения Конвенции о правах ребенка", – говорится в обращении Амолова.

Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал ситуацию с вундеркиндом из МГУ "довольно драматической". Фадеев добавил, что при необходимости поможет организовать обсуждение обстоятельств обучения Алисы Тепляковой.

Обстановка накалилась на минувшей неделе после того, как девочка завалила сдачу предмета "Введение в психологию". В пресс-службе психологического факультета рассказали, что ребенок дал неверный ответ, расстроился и выбежал из аудитории, не дождавшись результата, после чего ее отец устроил скандал и напал на преподавателя.

В СПЧ рекомендовали приостановить обучение 9-летней девочки в МГУ

Ответ родителей

Родители Алисы раскритиковали призыв члена СПЧ Асмолова приостановить обучение дочери. Пост об этом появился в блоге в LiveJournal, который ведет семья девочки.

Уважаемый господин Асмолов! А вы, как один из ключевых специалистов-психологов в МГУ и в России, всем детям, которых травят в образовательном учреждении за то, что они отличаются, советуете оттуда уйти?
Наталия Теплякова
мать 9-летней студентки психфака МГУ

Отец первокурсницы Евгений Тепляков назвал неэтичными высказывания Асмолова. "С точки зрения действующего законодательства Асмолов не имеет никакого права выступать ни с каким заявлением по поводу нашего ребенка. Мало того что он его никогда не видел и с ним не пересекался, так это еще и нарушение персональных данных и просто неэтично", – заявил родитель.

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Как МГУ может легально распрощаться с вундеркиндом

Член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров заявил Москве 24, что МГУ может вполне легально отчислить Алису Теплякову за неуспеваемость, если она действительно не справится с учебой. "Сам факт неуспеваемости должен быть. В ином случае родители ребенка смогут оспорить отчисление через суд", – сказал Уваров.

Юрист подчеркнул, что законом не определен минимальный возраст для поступления в вуз. Чтобы установить его, целесообразно было бы внести поправку в ФЗ "Об образовании", отметил специалист. Однако он не уверен, что инициатива соберет поддержку достаточного количества депутатов.

Как компромиссный вариант можно было бы указать минимальный возрастной порог для поступления, при наступлении которого сам вуз может принять решение, брать или не брать студента на обучение.
Дмитрий Уваров
член Ассоциации юристов России

Член Ассоциации юристов России Александра Обрывко рассказала Москве 24, что студентку могут отчислить за грубое или неоднократное нарушение правил внутреннего трудового распорядка, например прогулы, а также в случае долгов по оплате.

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Чужой среди своих?

Детский психолог Наталья Наумова рассказала Москве 24, что Алиса Теплякова еще не созрела для обучения в вузе и ей следует вернуться как минимум на пару лет в школу, чтобы получить опыт взаимодействия со сверстниками.

"Взрослые люди всегда уступают детям и относятся к ним более снисходительно. Дети же нет, они на равных. Поэтому дети будут отстаивать свою позицию, не будут щадить, будут говорить на равных, здесь придется договариваться. Все это учит наш мозг подстраиваться к тому, как взаимодействовать с другими людьми. В вузе же никто из взрослых студентов не станет секретничать с маленькой девочкой и рассказывать о своих переживаниях", – сказала Наумова.

Какие-то неприятности происходят, она выбегает из аудитории. Это говорит о том, что ребенок еще маленький, лобные структуры головного мозга у него еще незрелые. Эти структуры в том числе отвечают за контроль за своим поведением.
Наталья Наумова
детский психолог

Психолог добавила, что лобные структуры в полной мере созревают к 23 годам, однако в значительной степени этот процесс происходит и к 15 годам. Учитывая выдающиеся способности девочки, специалист допустила, что ее лобные структуры могут созреть несколько раньше.

По словам Натальи Наумовой, учиться на физическом или механико-математическом факультете вуза Алисе было бы легче, чем на психфаке. "Для учебы на психфаке ей нужно иметь определенный жизненный опыт. Здесь очень много психологии, философии, глубоких тем, серьезный интерес к которым появляется в более старшем возрасте. Чтобы стать хорошим специалистом, ей необходимо повзрослеть, получить житейскую мудрость, наработать опыт, а для этого нужно начать взаимодействовать в социуме. Психолог должен уметь находить подход к разным людям. Для начала ей стоит научиться общению в детском коллективе, терпению, договариваться", – добавила психолог.

Она отметила, что девочке может быть скучно в начальной школе, но начиная с 5-го класса начинаются более развернутые обсуждения по предметам, она может потратить время на более углубленное изучение материала, который поверхностно изучила для сдачи ЕГЭ.

Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 8 лет и получила аттестат за 11-й класс. Годом ранее девочка получила аттестат за 9-й класс. Алиса поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова.

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Носатов Иван

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