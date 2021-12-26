Член СПЧ выступил за прекращение обучения 9-летней Алисы Тепляковой в МГУ

14:42
Фото: Москва 24/Владмир Яроцкий
Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ, академик РАО Александр Асмолов выступил за прекращение обучения 9-летней Алисы Тепляковой в МГУ. Об этом сообщает РИА Новости.
Специалист обратился к председателю Совета Валерию Фадееву с просьбой взять ситуацию под свой контроль. Асмолов также призвал коллег потребовать прекращения обучения девочки в высшем учебном заведении.
"Существует высокая вероятность того, что подобный социально-педагогический эксперимент может повлечь за собой нарушения психического и психофизиологического развития Алисы Тепляковой", – заявил академик.
Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 8 лет и получила аттестат за 11-й класс. Годом ранее девочка получила аттестат за 9-й класс. Алиса поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова.
На уходящей неделе широкую огласку получил инцидент во время сессии девочки. Ее отец попытался прорваться в помещение факультета, утверждая, что его дочь незаконно удерживают на экзамене. Отдел по делам несовершеннолетних инициировал проверку в связи с инцидентом.
Первая сессия 9-летней студентки Алисы Тепляковой закончилась дракой
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