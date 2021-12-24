Омбудсмен предложила МГУ обучать Теплякову по индивидуальному плану

15:08
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Для 9-летней Алисы Тепляковой необходимо создать индивидуальный план обучения, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. С таким предложением омбудсмен обратилась на психологический факультет МГУ имени Ломоносова, отметив, что это поможет создать комфортные условия для освоения образовательной программы.
"Порядок обеспечения учебного плана и скорость его прохождения регулируется внутренними документами вуза. Допускаем, что администрация учебного заведения может издать дополнительный внутренний акт по данному вопросу", – цитирует ее ТАСС.
Львова-Белова добавила, что данный случай является неординарным и вызывает широкое обсуждение судьбы Алисы, что может принести негативные последствия, в том числе травлю. При этом, по информации омбудсмена, органы опеки не видят угрозы жизни и здоровью ребенка в семье.
"В целях защиты прав и законных интересов девочки в ближайшее время мной в адрес ответственных лиц, а также уполномоченного по правам ребенка в городе Москве будет направлено письмо, содержащее информацию о правовой оценке сложившихся обстоятельств и возможных социально-психологических рисках для Алисы", – добавляется в сообщении.
Ранее сообщалось, что отец девочки Евгений Тепляков ждал дочь с экзамена, после чего устроил драку в здании факультета, а также напал на заведующего кафедрой. В пресс-службе факультета психологии МГУ сообщили, что он был осведомлен о правилах проведения экзамена и согласился с ними.
По факту произошедшего отдел по делам несовершеннолетних инициировал проверку.
В МГУ раскрыли подробности скандала с отцом девятилетней студентки Тепляковой
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