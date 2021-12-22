Полиция начала проверку после конфликта отца девятилетней Алисы Тепляковой в МГУ

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП Москва и МО"

Полиция организовала проверку после конфликта отца девятилетней Алисы Тепляковой в МГУ имени Ломоносова. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, накануне в полицию поступила информация, что на улице Моховой у Евгения Теплякова происходит конфликт с сотрудниками университета, которые якобы удерживают его дочь в аудитории.

"На место прибыл наряд полиции. Как оказалось, в аудитории вуза проходил экзамен по психологии. На время его проведения двери в помещение закрыли. После экзамена двери открыли, конфликт был улажен до приезда сотрудников МВД", – сказал источник, добавив, что по данному факту отдел по делам несовершеннолетних начал проверку.

Ранее сообщалось, что Евгений Тепляков ждал свою дочь с экзамена, после чего устроил драку в здании факультета, а также напал на заведующего кафедрой.

По словам Теплякова, экзамен, который сдавала дочь, проводился с нарушениями процедуры. Кроме того, по версии мужчины, о сдаче не предупредили родителей. В частности, уточнил он, студентка готовилась к устной сдаче экзамена, однако ей не разрешили ответить на вопросы в такой форме. По словам мужчины, девочка провела в кабинете больше 20 минут, предусмотренных по регламенту.

В пресс-службе факультета психологии МГУ, в свою очередь, сообщили, что Тепляков был осведомлен о правилах проведения экзамена и согласился с ними. Тем не менее он решил нарушить правила поведения на факультете, в том числе санитарные требования.

В вузе также рассказали, что во время экзамена юная первокурсница выбежала из аудитории, расстроившись из-за неправильного ответа.

Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 8 лет и получила аттестат за 11-й класс, а затем поступила в МГУ.