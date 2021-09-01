Девочка, сдавшая в 9 лет ЕГЭ, получила студенческий билет МГУ

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Девятилетняя первокурсница факультета психологии МГУ имени Ломоносова Алиса Теплякова получила студенческий билет, 2 сентября она приступит к занятиям. Об этом сообщает РИА Новости.

"Студенческий получила, к занятиям приступает вместе со всеми первокурсниками с 2 сентября", – заявили в пресс-службе факультета.

Там уточнили, что девочка будет ходить на очные занятия вместе с родителем, а лекции будут проходить дистанционно.

"С нашей стороны мы обеспечим психологическое сопровождение образовательного процесса", – добавили на факультете.

Ранее замдекана факультета психологии МГУ имени Ломоносова Артем Ковалев заявил, что к девятилетней первокурснице будут предъявлять те же требования, что и к остальным студентам.

В июле Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11-й класс. По словам отца девочки, в 7 лет его дочь получила аттестат за девятый класс, а после этого сдала предметы за 11-й класс.

Всего девочка сдавала шесть предметов в формате ОГЭ – физику, информатику, русский, математику, биологию и химию, остальные – в формате итоговых диагностик. Чтобы сдать единый госэкзамен, ей пришлось пройти всю образовательную программу.

